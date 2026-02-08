CFR dă lovitura! Fostul rapidist semnează și va fi prezentat zilele viitoare

CFR a ajuns la șapte victorii consecutive după succesul spectaculos cu Universitatea Cluj, scor 3-2, în etapa a 26-a, rezultat care a dus echipa pe locul 6, cu 41 de puncte. Cu patru meciuri rămase până la finalul sezonului regulat, obiectivul este clar: menținerea în zona de play-off.

În acest context, Pancu a explicat public de ce mai are nevoie de întăriri. „Dacă mai prindem un jucător de bandă, și cred că-l prindem azi-mâine, s-ar putea să fim compleți și bine. Avem un jucător care a mai fost în campionatul României și mie personal mi-a plăcut foarte mult”, a declarat Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu îl semnează pe Funsho Bamgboye

Jucătorul vizat ar fi Funsho Bamgboye, nigerianul în vârstă de 27 de ani, legitimat la Rapid între ianuarie 2023 și iulie 2024.