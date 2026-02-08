CFR dă lovitura! Fostul rapidist semnează și va fi prezentat zilele viitoare

CFR Cluj pregătește un nou transfer pe final de mercato, iar mutarea este una cu nume cunoscut din Superligă. 

CFR ClujU ClujFunsho BamgboyeDaniel Pancu
CFR a ajuns la șapte victorii consecutive după succesul spectaculos cu Universitatea Cluj, scor 3-2, în etapa a 26-a, rezultat care a dus echipa pe locul 6, cu 41 de puncte. Cu patru meciuri rămase până la finalul sezonului regulat, obiectivul este clar: menținerea în zona de play-off.

În acest context, Pancu a explicat public de ce mai are nevoie de întăriri. „Dacă mai prindem un jucător de bandă, și cred că-l prindem azi-mâine, s-ar putea să fim compleți și bine. Avem un jucător care a mai fost în campionatul României și mie personal mi-a plăcut foarte mult”, a declarat Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu îl semnează pe Funsho Bamgboye

Jucătorul vizat ar fi Funsho Bamgboye, nigerianul în vârstă de 27 de ani, legitimat la Rapid între ianuarie 2023 și iulie 2024. 

Fotbalistul este sub contract cu Hatayspor, în liga a doua din Turcia, însă nu a mai jucat din luna octombrie, ieșind din planurile echipei. În Turcia, Bamgboye a strâns 45 de meciuri, cu 8 goluri și 3 pase decisive.

În perioada petrecută la Rapid, extrema nigeriană a fost un jucător util, reușind 8 goluri și 9 assist-uri.

GSP informează că transferul este foarte aproape de a fi finalizat, iar Bamgboye ar urma să fie prezentat oficial în zilele următoare, dacă nu apar complicații de ultim moment.

