La momentul redactării acestui articol, echipa din „Ștefan cel Mare” ocupă locul 3 în Superligă, la doar un punct de Rapid și Universitatea Craiova, ocupantele primelor două poziții.

În plus, „câinii” au și un meci în minus față de Rapid, astfel că o victorie în duelul de duminică, 9 februarie, chiar contra Craiovei, i-ar putea duce pe dinamoviști pe primul loc, cu un avans de două puncte.

Sorin Cârțu îl laudă pe Zeljko Kopic: „Foarte bun”

Înaintea confruntării, Sorin Cârțu, președintele de onoare al Universității Craiova, a vorbit la superlativ despre Zeljko Kopic. Oficialul din Bănie consideră că antrenorul croat este principalul artizan al revenirii lui Dinamo în lupta pentru vârf.

„E un antrenor foarte bun. Dinamo, dacă e ceea ce e la ora actuală, 75-80% este meritul lui. Dinamo fără Kopic nu știu dacă ar fi fost în situația asta. Simte foarte bine jocul, jucătorii și modul în care își alege fotbaliștii”, a declarat Cârțu pentru Fanatik.

Zeljko Kopic a fost numit antrenor principal la Dinamo pe 1 decembrie 2023 și are contract până în vara lui 2028.

În actualul sezon, croatul a condus echipa în 27 de meciuri, cu un bilanț de 14 victorii, 10 remize și doar 3 înfrângeri, ceea ce înseamnă o medie de 1,93 puncte pe meci.

Per total, de la venirea sa la Dinamo, media este de 1,56 puncte pe meci, potrivit Transfermarkt, cifre depășite în cariera sa doar la Dinamo Zagreb și Hajduk Split.