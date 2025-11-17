Nana Falemi, poveste inedită despre „botezul” din vestiarul Rapidului: „Cum o dai tot nu e bine și tot îți iei bătaie”

Emanoil Ursache
Nana Falemi a povestit cum a fost „botezul" de la Rapid: „La întrebările care ți se pun nu ai cum să răspunzi corect".

Nana Falemi (51 de ani) a dezvăluit cum a trecut prin „botezul” de la Rapid, club la care și-a făcut ultimii doi ani din perioada junioratului, unde a fost pregătit de Stelian Marin (75). 

Nana Falemi, amintiri despre „botezul” din vestiarul Rapidului

Fost mijlocaș cunoscut în special pentru perioada petrecută la FCSB nu a apucat să debuteze pentru prima formație din Giulești. Totuși, primul său contact cu vestiarul alb-vișiniilor l-a marcat profund, motiv pentru care a și povestit momentul „botezului!”

Falemi a dezvăluit că a fost lovit de coechipierii săi, într-o manieră amuzantă, cu prosoape ude, ghete sau papuci, câștigându-și astfel locul în vestiar. Nana Falemi a făcut parte dintr-o grupă cu nume precum Miță Iosif, regretatul Mario Bugeanu, Mihai Nicolae sau Mircea Ungureanu. 

„Îmi aduc aminte primul meu botez. Eram la Rapid și eram în grupă cu Miță Iosif, fostul antrenor al Rapidului, cu Mario Bugeanu, Dumnezeu să îl odihnească, cu Mihai Nicolae și Mircea Ungureanu. Eram cu celebrități, ca să spun așa. 

Mergem în cantonament la mare, la Eforie am fost. Eu fiind la primul cantonament cu echipa, am primit botezul. Asta este modalitatea de a intra în echipă și trebuie să arăți că ești curajos, nu te ferești. 

Falemi: „La întrebările care ți se pun, nu ai cum să răspunzi corect”

A fost frumos! I-am provocat și eu. Am prins prosoape ude pe cur, ghete, papuci, șlapi, de toate. Mi-am luat botezul cu respect, am mers mai departe și așa am intrat în echipă. 

La întrebările care ți se pun nu ai cum să răspunzi corect. Dacă spui da, vreau să îi iau locul unuia mai bun în echipă, înseamnă că nu ai respect pentru cel mai vechi. Dacă spui că nu vrei să iei locul nimănui în echipă, înseamnă că n-ai ambiție. 

Deci cum o dai tot nu e bine și tot îți iei bătaie”, a povestit Nana Falemi, într-un videoclip postat pe Instagram de FC Nana Juniors, clubul său

Falemi, un mijlocaș important în România anilor 2000

Nana Falemi este cunoscut în România mai ales pentru partidele pe care le-a disputat în tricoul celor de la FCSB. El a mai evoluat în țara noastră pentru cluburi precum Petrolul Ploiești, FC Vaslui și Gaz Metan Mediaș. 

Deși s-a născut în București, Falemi are dublă-cetățenie. Fostul mijlocaș a putut astfel să adune 5 selecții pentru echipa națională a Camerunului.

