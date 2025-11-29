Într-o partidă cu trei români pe teren, Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, finalul a fost de-a dreptul halucinant, cu un gol validat în timp ce o parte dintre fotbaliști erau ocupați să se îmbrâncească în propriul careu.



Gaziantep a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, însă rezultatul a trecut în plan secund din cauza modului în care gazdele au reușit să reducă din diferență pe final. Totul a pornit de la o fază în care spiritele s-au încins în careul oaspeților. În timp ce mai mulți jucători se încleștau și portarul ieșise să îi despartă, arbitrul a lăsat jocul să continue, ignorând haosul general.



Deian Sorescu, introdus la pauză de antrenorul lui Gaziantep, a profitat de confuzia totală. Mijlocașul român de 28 de ani a centrat pentru Emmanuel Boateng, care a îndeplinit o simplă formalitate. Atacantul a împins mingea în poarta goală, în timp ce adversarii săi erau mai preocupați de reglarea conturilor. Reușita incredibilă a fost validată de central, spre stupoarea celor de la Eyupspor.

