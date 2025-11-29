VIDEO Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie

Imagini incredibile la meciul rom&acirc;nilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală &icirc;n timp ce jucătorii se luau la bătaie Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Duelul dintre Gaziantep și Eyupspor, contând pentru etapa a 14-a din SuperLig, a oferit sâmbătă seară una dintre cele mai bizare faze văzute în fotbalul european în acest sezon.

TAGS:
Deian SorescuAlexandru Maximdenis dragus
Din articol

Într-o partidă cu trei români pe teren, Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, finalul a fost de-a dreptul halucinant, cu un gol validat în timp ce o parte dintre fotbaliști erau ocupați să se îmbrâncească în propriul careu.

Gaziantep a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, însă rezultatul a trecut în plan secund din cauza modului în care gazdele au reușit să reducă din diferență pe final. Totul a pornit de la o fază în care spiritele s-au încins în careul oaspeților. În timp ce mai mulți jucători se încleștau și portarul ieșise să îi despartă, arbitrul a lăsat jocul să continue, ignorând haosul general.

Deian Sorescu, introdus la pauză de antrenorul lui Gaziantep, a profitat de confuzia totală. Mijlocașul român de 28 de ani a centrat pentru Emmanuel Boateng, care a îndeplinit o simplă formalitate. Atacantul a împins mingea în poarta goală, în timp ce adversarii săi erau mai preocupați de reglarea conturilor. Reușita incredibilă a fost validată de central, spre stupoarea celor de la Eyupspor.

Coșmar pentru căpitanul Maxim

Dacă Sorescu a bifat un assist la acea fază antologică, pentru Alexandru Maxim seara a fost una de uitat. Căpitanul gazdelor a fost protagonistul negativ al întâlnirii, fiind implicat decisiv la ambele reușite ale adversarilor. Decarul a comis penalty-ul din minutul 10, transformat de Umut Bozok, și a greșit grav în minutul 88, când o pasă neglijentă a lansat contraatacul letal finalizat de Halil Akbunar. Deși a încercat să se revanșeze prin două șuturi periculoase, unul trecând milimetric pe lângă bară, Maxim nu a putut evita înfrângerea.

În tabăra oaspeților, Denis Drăguș a fost titular și a hărțuit constant apărarea adversă. Atacantul "tricolor" a trimis mingea în plasă în minutul 24, după ce scăpase singur cu portarul, însă reușita a fost anulată pentru o poziție de ofsaid. Drăguș a mai irosit două situații monumentale de unu la unu cu goalkeeper-ul, confirmând forma bună, dar lipsită de pragmatism în fața porții la acest meci.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Cel mai puternic om al lui Zelenski”, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuvânt. Președintele Ucrainei a rămas mut
&bdquo;Cel mai puternic om al lui Zelenski&rdquo;, pus la punct de Maia Sandu dintr-un singur cuv&acirc;nt. Președintele Ucrainei a rămas mut
ARTICOLE PE SUBIECT
Sorescu, &bdquo;oaia negră&ldquo; &icirc;n duelul rom&acirc;nilor din Turcia: aproape că și-a ruinat echipa!
Sorescu, „oaia negră“ în duelul românilor din Turcia: aproape că și-a ruinat echipa!
&bdquo;Măcel&ldquo; &icirc;n Turcia cu Maxim și Sorescu pe teren: echipa lor, strivită acasă
„Măcel“ în Turcia cu Maxim și Sorescu pe teren: echipa lor, strivită acasă
Alex Maxim e rege &icirc;n Turcia! Două pase de gol și meci perfect alături de Deian Sorescu
Alex Maxim e rege în Turcia! Două pase de gol și meci perfect alături de Deian Sorescu
ULTIMELE STIRI
Giovanni Becali, comparație surprinzătoare &icirc;n cazul Ngezana: Mai rău sunt Van Dijk și Konate! Varză am&acirc;ndoi
Giovanni Becali, comparație surprinzătoare în cazul Ngezana: "Mai rău sunt Van Dijk și Konate! Varză amândoi"
Lorena Ostase, după succesul Rom&acirc;niei cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: &bdquo;Pare un boxer amețit&rdquo;. Ce urmează pentru antrenorul rom&acirc;n
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român
ȘOC &icirc;n Monaco &ndash; PSG, exclusiv pe VOYO! Paris FC - Auxerre ACUM, Olympique Marseille joacă și ea azi &icirc;n Ligue 1
ȘOC în Monaco – PSG, exclusiv pe VOYO! Paris FC - Auxerre ACUM, Olympique Marseille joacă și ea azi în Ligue 1
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM, gol minunat dar degeaba al lui C&icirc;rjan! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM, gol minunat dar degeaba al lui Cîrjan! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: &rdquo;Nu ne mai putem baza pe el&rdquo;

Plecare-șoc de la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: ”Nu ne mai putem baza pe el”

Valeriu Iftime &icirc;și pune m&acirc;inile &icirc;n cap după anunțul lui Becali: &rdquo;Dacă face asta, pierd toți banii&rdquo;

Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii”

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu

Fabregas a refuzat-o pe Inter &icirc;n vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu

Abia &icirc;nființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider &icirc;n Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri &icirc;nscrise!

Abia înființată, echipa-minune cu golgheter de la Dinamo e lider în Liga 4 București cu 100% victorii și peste 100 de goluri înscrise!

FCSB și-a dat acordul! Ce se va &icirc;nt&acirc;mpla la următorul meci din Europa League

FCSB și-a dat acordul! Ce se va întâmpla la următorul meci din Europa League



Recomandarile redactiei
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM, gol minunat dar degeaba al lui C&icirc;rjan! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Dinamo - Oțelul Galați se joacă ACUM, gol minunat dar degeaba al lui Cîrjan! Probleme de ultim moment pe Arena Națională
Lorena Ostase, după succesul Rom&acirc;niei cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: &bdquo;Pare un boxer amețit&rdquo;. Ce urmează pentru antrenorul rom&acirc;n
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show &icirc;n ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider!
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show în ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider!
AUR pentru Rom&acirc;nia la box!
AUR pentru România la box!
Alte subiecte de interes
Anunțul venit din străinătate despre un tricolor: &rdquo;Ar putea ajunge luni!&rdquo;
Anunțul venit din străinătate despre un tricolor: ”Ar putea ajunge luni!”
Transfer pentru Deian Sorescu! Mijlocașul și-a dat acordul
Transfer pentru Deian Sorescu! Mijlocașul și-a dat acordul
C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat amicalul CSC Șelimbăr - Gaziantep FK, cu un spaniol Rodri la rom&acirc;ni și un rom&acirc;n decisiv la turci
Cât s-a încheiat amicalul CSC Șelimbăr - Gaziantep FK, cu un spaniol Rodri la români și un român decisiv la turci
A ieșit Deian Sorescu, a &icirc;nceput dezastrul! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n Rizespor - Gaziantep, cu toți cei patru rom&acirc;ni titulari
A ieșit Deian Sorescu, a început dezastrul! Ce s-a întâmplat în Rizespor - Gaziantep, cu toți cei patru români titulari
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru&nbsp;Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă&nbsp;
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
Un rom&acirc;n a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania &icirc;n Rom&acirc;nia. Ce se afla &icirc;n interiorul pachetului

stirileprotv Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Sănătatea și transporturile primesc bani &icirc;n plus la rectificare. Finanțele răm&acirc;n cu un buget redus după scăderea dob&acirc;nzilor

stirileprotv Sănătatea și transporturile primesc bani în plus la rectificare. Finanțele rămân cu un buget redus după scăderea dobânzilor

Cei mai mari producători de ciocolată din Rom&acirc;nia, scoși la v&acirc;nzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

stirileprotv Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!