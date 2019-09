INCREDIBIL | Suspect de furt in campionatul Frantei! Un jucator din Ligue 1 acuzat ca i-a furat ceasul din vestiar unui coleg!

Moment incredibil in campionatul din Franta unde un jucator de la Nice este acuzat ca i-a furat ceasul unui coleg.

Este vorba despre atacantul Lamine Diaby in varsta de 18 ani care joaca la OGC Nice. Jucatorul este suspectat ca i-a furat ceasul in valoare de 70.000 de euro colegului din atac, Kasper Dolberg. Diaby este banuit ca i-a sustras ceasul din vestiar lunea trecuta.

Daca se dovedeste a fi vinovat, Diaby risca sa fie dat afara de la club. Atacantul de 18 ani a jucat pentru toate nationalele de tineret ale Frantei.

Jucatorul este nascut in Grasse, la aproximativ 30 km de Nice unde si-a inceput cariera de fotbalist cand avea 13 ani. In acest sezon nu a jucat niciun meci pentru Nice, dar are 6 meciuri in Ligue 1 in scurta lui cariera.

Cei de la Nice vor trebui sa determine daca jucatorul este vinovat si apoi sa ia o decizie asupra jucatorului care alaturi de Ignatius Ganago, este cel mai promitator atacaant venit din academia clubului.