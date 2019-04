S-a dus la arbitru si a cerut sa fie oprit meciul! Scandal urias in Ligue 1: "E inadmisibil asa ceva in secolul 21!" Un suporter a fost arestat

Liga din Franta si-a anuntat public sustinerea fata de jucator.

Partida din Ligue 1 de vineri seara dintre Amiens si Dijon a fost oprita temporar din cauza abuzului rasist la care a fost supus fundasul celor de la Amiens, Prince Gouano. Un barbat a fost arestat in urma incidentului. Gouana s-a dus spre finalul partidei la arbitru si i-a cerut sa opreasca temporar partida!

Liga din Franta a aplaudat initiativa jucatorului: "LFP condamna insultele rasiste care au dus la intreruperea temporara a partidei dintre Dijon si Amiens SC. LFP il sustine pe jucatorul Prince Gouano" a anuntat Liga pe site-ul oficial. A mai fost anuntat ca cei de la Dijon au reusit sa identifice persoana vinovata de insultele rasiste iar aceasta a fost arestata.

Prince Gouano a explicat motivele pentru care i-a cerut arbitrului sa opreasca partida: "Suntem in secolul 21, ceea ce s-a intamplat e inacceptabil! Am vrut sa impun un punct de vedere cand am cerut oprirea jocului. Suntem cu totii egali. Ok, exista culori, dar suntem toti fiinte umane. Cuvantul de baza ar trebui sa fie iubirea, trebuie sa-ti iubesti apropiatii. Am vrut sa transmit un mesaj de iubire" a spus Gouano cel care, in ciuda incidentului, s-a dus dupa partida pentru a-i aplauda pe suporteri!