INCREDIBIL! Jucatorul lui Nice si-a RECUNOSCUT fapta! Ce pedeapsa il asteapta pe Diaby 

Campionatul Frantei se confrunta cu o situatie fara precedent. Un jucator din Ligue 1 i-a furat ceasul coechipierului sau.

Atacantul lui Nice, Lamine Diaby, in varsta de 18 ani, a fost personajul principal al ultimelor zile din Campionatul Frantei, cu o fapta fara precedent. Jucatorul a fost acuzat ca i-a sustras din vestiar colegului sau, Kasper Dolberg, un ceas in valoare de 70.000 de euro. Acest lucru s-a petrecut lunea trecuta, in timpul unui antrenament.

Conform presei internationale, Diaby si-a recunoscut fapta si a cerut scuze managerului, Patrick Viera, in timpul antrenamentului desfasurat ieri. Atacantul a fost prezent la antrenament impreuna cu avocatii sai. L'Equipe anunta ca atacantul in varsta de 18 ani va fi dat afara de la club. Diaby isi reinnoise recent contractul cu Nice, pana in 2021.