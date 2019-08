NICE BUSINESS! Cel mai bogat om din Anglia si-a cumparat echipa in Ligue 1 si vrea sa se bata cu PSG! Cati bani a dat pe club

Sir Jim Ratcliffe, cel mai bogat om din Anglia, a devenit patronul echipei franceze OGC Nice.

OGC Nice, formatie din Ligue 1, are un nou patron. Britanicul Sir Jim Ratcliffe, cel mai bogat om din Insula, a cumparat clubul francez cu 100.000.000 euro! Este, potrivit presei franceze, cea mai scumpa afacere de acest gen din Hexagon!

Nice ocupa in prezent locul 4 al Ligue 1, avand doua victorii din doua posibile.

In sezonul trecut, formatia de pe Coasta de Azur a incheiat pe locul 7.

Cine este Sir Jim Ratcliffe

James Arthur Ratcliffe are 66 de ani si o avere de 21 miliarde lire sterline (aproximativ 32 miliarde dolari americani). El este un fost inginer chimist devenit businessman. In prezent, acesta este CEO al grupului Ineos, pe care l-a fondat in 1998. Ineos se ocupa cu produse chimice si petrochimice, fiind evaluata la un total de 80 miliarde dolari americani.

Ineos produce substante chimice si uleiuri.

Ratcliffe detine si Lausanne-Sport

Sir Jim Ratcliffe detine si clubul elvetian FC Lausannee-Sport.