EMILIANO SALA | Decizia luata de cei din Ligue 1 si Ligue 2 dupa anuntul mortii lui Sala! Ce se va intampla la meciurile din acest weekend. ANUNT OFICIAL

Emiliano Sala a murit in accidentul aviatic.

La toate meciurile din Ligue 1 si Ligue 2 se va aplauda timp de 1 minut, in memoria atacantului argentinian Emiliano Sala. Acesta si-a pierdut viata in tragicul accident de avion in timp ce facea deplasarea de la Nantes la Cardiff. El fusese transferat de la echipa franceza la formatia Cardiff City, insa nu a mai ajuns la noul sau club.

In urma operatiunilor private de cautare, epava avionului lui Sala a fost gasita pe fundul Canalului Manecii, la 67 de metri adancime. La bordul aeronavei a fost observat un cadavru, care a fost ulterior identificat drept fiind cel al fotbalistului.

Confirmarea oficiala a mortii lui Emiliano Sala a cutremurat lumea fotbalului. O multime de mesaje de condoleante au fost publicate pe retelele de socializare, iar oficialii Ligue 1 si Ligue 2 au decis sa comemoreze intr-un mod inedit disparitia tragica atacantului de 29 de ani.

"In aceasta seara si pe parcursul intregului weekend ne vom uni si vom inchina un ultim tribut lui Emiliano inainte de loviturile de start ale partidelor", a transmis intr-un comunicat Nathalie Boy de la Tour, presedintele Federatiei Franceze de Fotbal.