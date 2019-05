ULTIMA ORA | Francezii anunta un transfer cu adevarat tare pentru Tatarusanu! Echipa care a dominat 7 ani la rand Ligue 1 il ia gratis

Ciprian Tatarusanu, portarul nationalei Romaniei, aflat la final de contract cu FC Nantes, ar putea semna cu alta echipa din Ligue 1!

Ciprian Tatarusanu, titularul nationalei Romaniei, ar putea semna cu una dintre cele mai titrate echipe din Franta, formatie care a luat 7 campionate la rand! Lyon il vrea pe roman, scrie cotidianul Ouest-France.

Venit in 2017 de la Fiorentina, Tatarusanu a avut evolutii apreciate pentru Nantes, mai ales in primul sezon, insa antrenorul Vahid Halilhodzic nu l-a mai folosit de pe 12 aprilie. Initial, romanul parea sa se indrepte spre un transfer la Besiktas Istanbul, insa, potrivit ziarului citat, el are acum discutii avansate cu Olympique Lyon, una dintre cele mai puternice echipe din Franta.

Mutarea lui Tatarusanu depinde de viitorul lui Lopes



Nu este clar daca Tatarusanu ar merge la Lyon pentru a fi titular sau pentru a fi rezerva portughezului Anthony Lopes. Acesta din urma a dat de inteles, in urma cu doua saptamani, ca s-ar putea desparti in vara de OL.

In ultima parte a campionatului, titular intre buturile lui Nantes a fost Maxime Dupe. Clubul se gandeste la aducerea altui goalkeeper si l-a contactat pe Brice Samba, de la Caen, care a retrogradat in Ligue 2.

Nantes a incheiat campionatul pe locul 12. Lyon a ocupat pozitia a treia si va juca in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.