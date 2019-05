Transformarea ingrijoratoare a lui Mbappe la PSG! "Se comporta la fel ca Neymar, ii enerveaza pe ceilalti!" Ce spune un jucator din Ligue 1

Mbappe a facut un sezon excelent la PSG, insa nici asa n-a reusit sa convinga pe toata lumea.

Atacantul lui Nimes, Denis Bouanga, spune ca atacantul francez s-a schimbat radical dupa venirea in capitala. Bounga crede ca noua atitudine a lui Mbappe, prin care incearca sa-l imite pe Neymar, il face sa-si enerveze atat coechipierii, cat si adversarii.

"Cand faci o comparatie intre ce facea la Monaco si ce face la PSG, poti sa spui ca n-are aceeasi atitudine. Se comporta ca Neymar, nu e el! Cu lucrul asta enerveaza foarte multi jucatori", a spus Bounga, citat de RMC.

Mbappe a marcat 30 de goluri in 27 de partide pentru PSG in Ligue 1. E golgeterul Frantei in acest sezon.