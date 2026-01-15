După ce a bifat doar 30 de minute în ultimele șase luni pentru AS Monaco, Paul Pogba poate fi pus pe liber în următoarele luni.



AS Monaco are nevoie de experiența lui Pogba, dar acesta e chinuit de accidentări

Oficialii clubului din Principat așteaptă revenirea sa rapidă pe teren și un impact în rezultatele echipei, care suferă teribil. Echipa antrenată de Sebastien Pocognoli ocupă doar poziția a noua în Ligue 1, va întâlni pe Strasbourg în optimile de finală ale Cupei Franței (5 februarie) și are un parcurs inconstant în faza ligii din Champions League, unde ocupă locul al 19-lea (1-4 cu Club Brugge / 2-2 cu Manchester City / 0-0 cu Tottenham / 1-0 cu Bode-Glimt / 2-2 cu Pafos / 1-0 cu Galatasaray / va mai juca în ianuarie cu Real Madrid și Juventus).



Cu un salariu de aproape 4 milioane de euro pe an, Pogba a făcut senzație mai puțin cu revenirea sa pe gazon și mai mult pentru asocierea cu Al Haboob, echipă profesionistă de curse de cămile.



"Relația dintre Monaco și Paul este foarte sinceră. Avem întotdeauna două opțiuni. Prima este să funcționeze și el să poată avea rapid un impact pe teren. Dacă nu funcționează, cele două părți se vor așeza la masă și vor purta o discuție pentru a decide ce să facă în continuare. Deocamdată nu este momentul pentru această discuție, pentru că ne-am angajat să găsim o soluție și să-l readucem în prim-plan", a declarat Thiago Scuro, directorul general al luI AS Monaco.



Pogba e unul dintre cei mai valoroși mijlocași ai generației sale

Paul Labile Pogba (32 de ani) este născut la Lagny-sur-Marne, o suburbie a Parisului, din părinți originari din Guineea. S-a format la academiile cluburilor Roissy-en-Brie, Torcy, Le Havre și Manchester United. A debutat la seniori pentru "Diavolii Roșii", pentru care a evoluat un sezon (2011-2012), apoi a fost transferat gratis de Juventus. A fost sub contract cu "Bătrâna Doamnă" patru ani (2012-2016), fiind răscumpărat de United, în 2016, pentru suma record de 105 milioane de euro.



După șase sezoane pe Old Trafford (2016-2022) a revenit din nou gratis la Juventus, în 2022, dar a fost chinuit de accidentări și a evoluat puțin și la un nivel mediocru. După două sezoane slabe și o suspendare pentru dopaj, francezul și-a reziliat contractul în 2024. Un an mai târziu, el a semnat cu AS Monaco.



Are 91 de selecții și 11 goluri pentru naționala de seniori a Franței, fiind selecționat pentru CM 2014, Euro 2016, CM 2018 și Euro 2020. În palmaresul său se găsesc titlul mondial (CM 2018), trofeul UEFA Nations League (2020-2021) și o finală de Campionat European (Euro 2016), cu reprezentativa de seniori franceză, dar și medalia de aur la Cupa Mondială U20 (2013).



La nivel de club a câștigat patru titluri consecutive în Serie A (2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016), două Coppa Italia (2014-2015, 2015-2016) și două Supercoppa Italiana (2013, 2015), Europa League (2016-2017 / + o finală în 2020-2021), EFL Cup (2016-2017) și are o finală de FA Cup (2017-2018). A primit zeci de distincții individuale, printre care Golden Boy (2013), Bravo Award (2014) și FIFA FIFPro World 11 (2015).



Foto - Getty Images

