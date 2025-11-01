Probleme pentru Paul Pogba! Când va fi de fapt marea revenire a francezului

Alexandru Hațieganu
Paul Pogba este foarte aproape de revenirea pe gazon, după o perioadă lungă de absență.

Pogba a semnat în această vară cu AS Monaco din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Juventus.

Mijlocașul francez nu a debutat încă la echipa din Ligue 1 din cauza lipsei de pregătire fizică, dar antrenorul lui Monaco dezvăluise că ar putea fi inclus în lotul pentru meciul din această rundă cu Paris FC.

Pogba s-a accidentat și întârzie revenirea pe teren

Revenirea lui Pogba pe teren va fi amânată după ce a suferit o accidentare la gleznă la antrenament, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

Cu toate acestea, aceeași sursă anunță că nu este vorba despre ceva foarte grav și „Pogboom” ar putea fi în lotul lui AS Monaco pentru partida din etapa viitoare cu Lens.

Ultima apariție a lui Paul Pogba pe teren datează din 3 septembrie 2023.

Cifrele lui Pogba la naționala Franței

Născut în suburbiile Parisului, la Lagny-sur-Marne, Paul Pogba a debutat în naționala „cocoșului galic” la 22 martie 2013, la vârsta de 20 de ani și șapte zile.

Pentru „Les Bleus”, mijlocașul a adunat 91 de apariții și 11 goluri. În vitrina sa de 16 trofee regăsim și trei alături de naționala Franței, mai exact:

  • Cupa Mondială U-20, câștigată în 2013
  • Cupa Mondială, câștigată în 2018
  • UEFA Nations League, câștigat în 2021
