Probleme pentru Paul Pogba! Când va fi de fapt marea revenire a francezului

Pogba a semnat în această vară cu AS Monaco din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Juventus.

Mijlocașul francez nu a debutat încă la echipa din Ligue 1 din cauza lipsei de pregătire fizică, dar antrenorul lui Monaco dezvăluise că ar putea fi inclus în lotul pentru meciul din această rundă cu Paris FC.



Pogba s-a accidentat și întârzie revenirea pe teren



Revenirea lui Pogba pe teren va fi amânată după ce a suferit o accidentare la gleznă la antrenament, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano.

Cu toate acestea, aceeași sursă anunță că nu este vorba despre ceva foarte grav și „Pogboom” ar putea fi în lotul lui AS Monaco pentru partida din etapa viitoare cu Lens.

Ultima apariție a lui Paul Pogba pe teren datează din 3 septembrie 2023.

