Declaratia cu care Neymar arunca totul in aer: "Voi face ce e mai bine!" Cand va face anuntul in legatura cu viitorul sau

Neymar (29 ani) a vorbit despre viitorul sau si planurile pe care le are.

Starul brazilian a fost prezent la conferinta de presa premergatoare meciului din semifinalele Champions League, impotriva lui Manchester City. Numele sau a fost asociat cu o posibila revenire pe Camp Nou, dupa ce a decis sa nu isi prelungeasca inca intelegerea cu PSG.

Presa din Franta a anuntat ca Neymar vrea sa joace alaturi de Messi si asteapta o oferta din partea Barcelonei, acesta fiind motivul pentru care nu a semnat inca prelungirea. Cu toate astea, starul lui PSG a raspuns jurnalistilor la intrebarile legate de viitorul sau si a dezvaluit cand va face anuntul oficial in legatura cu decizia pe care a luat-o.

"Sunt foarte fericit cu sezonul pe care il facem. Balonul de Aur? Nu ma gandesc la asta. Vreau sa castig Champions League.

Nu am nimic mai mult de spus. Voi vorbi despre viitorul meu la ultimul meci. Am vorbit cu clubul si voi face ce e mai bine pentru toata lumea. Am spus deja ca sunt fericit la Paris.

Clubul a devenit mai bun, este mai respectat. Ne aflam intre primele 4-5-6 cele mai bune echipe din toate campionatele. Asta este respectul pe care PSG il merita. Este al doilea an consecutiv cand ne aflam intre cele mai bune echipe din Champions. Anul trecut am iesit pe locul doi, iar acum vom face tot posibilul sa castigam", a spus Neymar la conferinta de presa.