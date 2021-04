Cand toata lumea astepta vesti despre Neymar si Mbappe, PSG i-a prelungit contractul lui Navas

Keyor Navas si-a prelungit cu un an contractul cu Paris Saint-Germain, de care este legat acum pana in 2024.

Aproape ireprosabil in actuala stagiune la PSG, Keylor Navas, care va implini 35 de ani in decembrie, este considerat acum cel mai bun portar din campionatul Frantei si unul dintre cei mai buni trei goalkeeperi din lume. PSG a subliniat ca "performantele sale au contribuit la cresterea competitivitatii europene a clubului in ultimele doua sezoane".

Navas are 72 de meciuri pentru PSG, in 34 dintre acestea neprimind gol. Miercuri, il asteapta duelul cu Manchester City din mansa intai a semifinalelor Ligii Campionilor.