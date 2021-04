Sefii lui PSG negociaza contractele vedetelor Mbappe si Neymar. "Totul e clar! Vrem sa facem asta sa devina realitate"

Directorul sportiv a lui PSG a vorbit despre viitorul lui Mbappe si Neymar.

Vedetele lui PSG, Kylian Mbappe si Neymar, au fost mereu in vizorul de marilor cluburi din Europa, insa conducerea de pe Parc de Princes nici nu a vrut sa auda de vanzarea celor doi.

Contractul starului brazilian expira in iunie 2022, asta ar inseamna ca Neymar ar putea sa plece liber de contract din vara urmatoare, daca PSG nu reuseste sa ii prelungeasca intelegerea.

Au existat multe speculatii ca Neymar ar putea sa se intoarca la Barcelona, dar directorul sportiv al lui PSG, Leonardo este convins ca conationalul sau va ramane in Paris.

"Contractul lui Neymar? Toata lumea cunoaste dorinta noastra. Nu e graba. Relatia e minunata, noi vrem sa facem sa devina realitate", a declarat Leonardo pentru Canal+.

Atacantul brazilian a declarat dupa meciul castigat de PSG cu Bayern din Champions League ca se simte foarte bine pe Parc de Princes: "Se poate observa ca sunt in largul meu aici si ma simt ca acasa la Paris Saint-Germain".

De asemenea, colegul din atac al lui Neymar, Kylian Mbappe a fost curtat de mai multe echipe, iar Real Madrid este favorita pentru semnatura francezului.

"Totul este foarte clar in cazul lui Kylian. El mai are un an de contract. Va veni si decizia noastra imediat", a mai adaugat Leonardo.

Kylian Mbappe are un sezon fantastic, a reusit sa marcheze de 35 de ori in 41 de meciuri in toate competitiile. Neymar a avut cateva probleme cu accidentarile si a lipsit o parte din acest sezon, dar asta nu l-a oprit sa inscrie de 14 ori in 23 de partide disputate in toate competitiile.