Neymar, mai sincer ca niciodata! Brazilianul a vorbit cu fanii despre viata personala! Ce planuri de viitor are starul lui PSG

Starul brazilian este portretul fotbalistului modern, care are grija de imaginea sa foarte mult.

Neymar a facut o sesiune live pe instagram, iar fanii au "tabarat" pe el cu intrebari. Fotbalistul sudamerican s-a limitat, desigur, la a raspunde doar cu "da", "nu", "poate" sau "niciodata", iar intrebarile fanilor sai au avut in marea majoritate a lor legatura cu fotbalul, dar si cu cele mai intime secrete ale brazilianului, subiecte pe care Neymar a incercat pentru multa vreme sa le tina departe de lumini.

La cei 29 de ani ai sai, starul de pe Parc des Princes este increzator ca isi va gasi partenera ideala si dorinta lui este sa se casatoreasca la un moment dat, asa cum a dezvaluit in cadrul aceluiasi "interviu" ad-hoc de pe Instagram. A vrut chiar sa adauge ca este pregatit pentru asta si si-a insotit mesajul cu o fotografie in care apare imbracat intr-una dintre cele mai bune haine ale sale.



In cele din urma, Neymar a marturisit ca dorinta sa cea mai mare este de a deveni tata pentru a doua oara, dupa ce starul brazilian l-a intampinat atat de devreme pe unicul sau fiu Davi Lucca, care va implini 10 ani in august. Atacantul a devenit parinte pe cand avea doar 19 ani alaturi de iubita sa Carolina Dantas, care avea pe atunci doar 17 ani si cu care are si astazi o relatie excelenta de prietenie.

In ultimele luni numele lui a fost mentionat alaturi de cele ale Emiliei Mernes, Chiarei Nasti, Nataliei Barulich, cantaretei Gabily sau modelului Flayslane. Satul de speculatii, brazilianul si-a folosit conturile personale de pe retelele de socializare in mai multe ocazii pentru a trimite mesaje criptice sau ironice ca raspuns la aceste zvonuri.

Toate acestea in timp ce urmaritorii sai asteapta cu sufletul la gura confirmarea oficiala a persoanei care ii ocupa cu adevarat inima atacantului de la PSG.