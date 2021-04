Anuntul momentului din Spania: Neymar trage de timp si refuza in continuare sa semneze prelungirea cu PSG! Starul brazilian vrea inapoi pe Camp Nou

Plecat in 2017 de la catalani, Neymar ar putea reveni, daca negocierile de prelungire a contractului cu PSG nu se definitiveaza.

Dupa ce s-a vorbit in ultimul timp de faptul ca brazilianul este aproape de a semna prelungirea contractului cu PSG, se pare ca acesta trage de timp in speranta ca le va forta mana conducatorilor de la Paris sa asculte o eventuala oferta de la Barcelona. Plecat in 2017 de la catalani, Neymar a spus in repetate randuri ca s-a simtit foarte bine in Spania si ca o intoarcere acolo in viitor ar putea fi posibila.

Conform cotidianului spaniol Sport, amanarea anuntului noului contract dintre brazilian si PSG are legatura cu actuala situatie de la Barcelona, care are un nou presedinte, in persoana lui Joan Laporta, iar acesta asteapta lamurirea situatiei financiare pentru a-si definitiva planurile in vederea transferurilor din vara.

Eventualul transfer ar putea fi unul costisitor, Neymar fiind la apogeul puterilor, iar catalanii vor incerca sa scada din pretentiile financiare ale celor de la PSG prin includerea unor fotbalisti in tranzactie, precum Griezmann sau Ousmane Dembele.

