"Nu ne facem iluzii, ne asteptam la ce e mai RAU!" Ce spune antrenorul lui Nantes dupa disparitia lui Sala

Antrenorul celor de la Nantes, Vahid Halilhodzic, echipa care tocmai il cedase pe Emiliano Sala la Cardiff pentru 15 milioane de lire, nu este optimist in ceea ce privesc sansele ca jucatorul sa fie gasit in viata dupa ce avionul in care se afla a disparut de pe radar.

"Ce ati vrea sa va spun? Sunt inert. Perioada era una oricum delicta. Asteptam vesti dar nu ne facem multe iluzii. Ne asteptam la ce e mai rau" a declarat antrenorul lui Nantes, Vahid Halilhodzic.

Cine e Emiliano Sala

Emiliano Sala (28 de ani) calatorea catre noua sa echipa. Cardiff City, din Premier League, l-a achizitionat in aceasta iarna cu o suma record pentru clubul galez: 20 de milioane euro! Sala marcase 12 goluri in 19 meciuri pentru Nantes in prima parte a sezonului!

Pana la 28 de ani, Emiliano Sala nu a fost convocat in nationala Argentinei. El a jucat intreaga cariera in Franta, imbracand tricourile lui Bordeaux, Orleans, Niort, Caen si Nantes. El a fost coleg cu Tatarusanu pana in aceasta luna.

In luna noiembrie, Sala avea deja 10 goluri marcate in actualul sezon din Ligue 1, fiind cel mai prolific marcator argentinian din Europa, peste Messi, Aguero, Icardi si Higuain. Aceasta performanta l-a pus pe radarele mai multor cluburi importante.

Emiliano Sala a cunoscut succesul la Nantes, echipa pentru care a marcat 42 de goluri in 117 meciuri si care l-a cumparat cu doar 1 milion de euro de la Bordeaux in 2015.

In urma cu mai putin de 24 de ore, Sala a postat pe Instagram o fotografie alaturi de fostii sai coechipieri de la Nantes, intre care si Ciprian Tatarusanu.

"La ultima. Ciao", a fost descrierea atasata.

Tatal jucatorului a aflat de la TV de accident

Familia lui Emiliano Sala se afla in Argentina, iar tatal jucatorului este disperat. Se roaga pentru a primit vesti bune despre fiul sau.

"Nu-mi vine sa cred, sunt disperat. Ma rog din suflet sa primesc vesti bune! Nu stiu ce se putea intampla, familia mea nu stia nimic, eu i-am anuntat. Pentru el era un pas mare inainte acest transfer la Cardiff. E un baiat de la tara, un om umil, a luptat mult sa ajunga pana acolo", a spus Horactio Sala, tatal jucatorului disparut.