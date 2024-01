"Cel mai dezastruos start de meci". Cardiff a ratat două penalty-uri în 10 minute. Cât s-a terminat meciul cu Sheffield Wednesday

Partida a avut o desfășurare incredibilă, iar gazdele au obținut calificarea în faza următoare a competiției.

Cele două formații din Championship sunt despărțite în clasament de 13 locuri, însă gazdele au reușit să obțină o victorie imensă, impunându-se cu scorul de 4-0.

Scorul a fost deschis de gazde în minutul 2, apoi jucătorii lui Cardiff City au ratat de două ori de la punctul cu var.

Situația a fost cu atât mai tragică, ținând cont că reușita a doua a al celor de la Sheffield Wednesday a fost autogol.

"Nu am mai văzut așa ceva până acum", "Ce start nebun de meci", "Cel mai dezastruos debut de meci" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe rețelele de socializare.

FA Cup se vede la PRO ARENA și VOYO. Duminică, Manchester City joacă de la 16:00, în timp ce derby-ul Arsenal - Liverpool începe la 18:30.

Another penalty Cardiff

I can’t keep up and he’s saved it again #swfc pic.twitter.com/ckdZZZJdvx