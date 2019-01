"Messi e cel mai bun jucator din lume, din toate lumile! O demonstreaza tot ce-a facut. Multumesc. Pa, pa!" :)) TOATA sala a izbucnit in ras! Ce s-a intamplat la prezentarea lui Boateng

Kevin Prince Boateng a fost prezentat oficial ca jucator al Barcelonei.

Boateng a fost pus in dificultate de ultima intrebare pe care a primit-o la conferinta de presa.

"Ai spus acum un an si jumatate ca ai vrea sa joci la Real si ca Ronaldo e cel mai bun din lume. Iti mentii declaratia sau ti-ai schimbat parerea?" - a vrut sa stie un jurnalist.

"Messi e cel mai bun jucator din aceasta lume si din toate lumile! De ce radeti? Asa e! Multumesc. La revedere!", a spus zambind Boateng, inainte de a se ridica si a parasi sala, in rasetele ziaristilor.

Afirmatiile la care facea referire jurnalistul sunt dintr-un interviu in care Boateng explica, de fapt, ca Ronaldo ar trebui sa fie un model datorita felului in care munceste pentru a avea succes. Si in acel dialog cu presa, Boateng spunea ca Messi e 'din alta lume, nu poate fi comparat cu nimeni'.