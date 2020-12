BREAKING NEWS! Vestile pe care Neymar nu voia sa le auda! Accidentarea sa este mai grava de cat se credea initial! Cand va reveni pe teren vedeta lui PSG

Neymar a suferit o entorsa la glezna stanga dupa o intrare foarte dura a conationalului sau, Thiago Mendes.

Thomas Tuchel a anuntat inaintea meciului cu Lorient ca accidentarea lui Neymar nu este chiar atat de grava si ca acesta ar putea bifa cateva minute chiar la meciul din aceasta etapa contra lui Lille.

Se pare insa ca antrenorul german a fost mult prea optimist. Clubul parizian a anuntat sambata ca vedeta de 28 de ani nu va mai juca in acest an si ca se va trata la centrul de antrenament al clubului de la Ooredoo.

OFFICIAL: PSG announce that Neymar's ankle injury will keep him out of action for the rest of the year ???? pic.twitter.com/dpnmSPAy3y