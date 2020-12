Pur si simplu URIAS! Record ISTORIC pentru Leo Messi in meciul cu Valencia! A inscris dupa ce RATASE un penalty si l-a egalat pe legendarul Pele

Oaspetii au deschis scorul in minutul 29 prin Diakhaby, care a reluat nemarcat cu capul un corner executat de Soler din partea dreapta a terenului.

Echipa lui Ronald Koeman a egalat insa inainte de pauza. Griezmann a fost faultat in careu de Gaya, iar arbitrul a dictat lovitura de la 11 metri pentru catalani.

Domenech a aparat penalty-ul executat slab de Messi, insa din acea respingere mingea a ajuns la Jordi Alba care i-a pasat aceluiasi Messi, iar argentinianul a inscris cu poarta goala din cativa metri.

Cu aceasta reusita, starul Barcelonei l-a egalat pe legendarul Pele in topul celor mai buni marcatori din toate timpurile la nivel de cluburi, ambii avand cate 643 goluri.

Messi: 643 goals for Barcelona

Pele: 643 goals for Santos

The most ever scored by one player for a single club ???? pic.twitter.com/OECCgaVpKC