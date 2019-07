VIDEO | GAFA dupa GAFA pentru BELU! Jucatorul amenintat de Becali ar putea fi OUT dupa meciul cu Milsami!

Claudiu Belu a facut o eroare de proportii in meciul cu Milsami.

Ros-albastrii au intrat in avantaj la pauza in meciul retur cu Milsami Orhei din Europa League, dupa golurile marcate de Dumitru si Oaida. Imediat dupa pauza, in minutul 47, Milsami a beneficiat de o lovitura libera. Andronic a centrat, iar Belu a trecut pe sub minge si Bolohan a marcat cu un sut la coltul scurt.

In minutul 60, Milsami a pornit un atac, iar Belu l-a scos din offside pe Antoniuc, iar Milsami putea sa egaleze, dar mingea sutata de atacantul moldovenilor a trecut pe langa poarta.

Becali: "Belu si Balasa, PRAF!



Dupa meciul din campionat pe care FCSB l-a disputat pe teren propriu impotriva celor de la Hermannstadt, Gigi Becali l-a criticat pe Balasa si pe Belu, spunand ca sunt praf.

Golurile le-am luat din cauza faptului ca nu avem fundas dreapta. Belu, daca nu se prezinta cum trebuie in urmatoarele doua luni, pleaca. A vrut sa semneze contract alb sa fie liber sa plece. Acum mi-am dat seama ce inseamna Steaua. Ai valoare, joci. Vina a jucat de 5 ori mai bine decat la Viitorul. Ori vii si faci treaba, ori vii si nu mai joci nici ce jucai la Astra. La Steaua nu avem timp, ori faci treaba, ori pleci. Belu are concurenta, il are pe Roman, il are pe Ovidiu Popescu. La Steaua cand vii, mai ales la inceput, nu ai nevoie de concurenta", a spus Gigi Becali la PRO X.