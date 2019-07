MILSAMI ORHEI - FCSB | Cristian Dumitru, al doilea cel mai tanar marcator din istoria FCSB! Singurul fotbalist care il depaseste in acest top

Cristian Dumitru (17 ani) a deschis scorul in Milsami - FCSB. Meciul este acum la ProTV.

FCSB a deschis scorul in meciul retur cu Milsami, disputat la Orhei, prin tanarul Cristian Dumitru. In varsta de doar 17 ani, acesta a marcat in minutul 4 al partidei. Dumitru a fost titularizat de Bogdan Andone in atac si a rasplatit increderea antrenorului.

Cristian Dumitru, al doilea cel mai tanar marcator al FCSB-ului

Cristian Dumitru este al doilea cel mai tanar marcator din istoria FCSB in Europa. Doar Razvan Ochirosii il depaseste in topul precocitatii. Ochirosii a marcat intr-un meci cu Gorica, din Europa, la 17 ani, 4 luni si 20 de zile.

"Veti auzi de Cristian Dumitru, este un jucator despre care se va vorbi foarte mult. Nu a implinit inca 17 ani. Asa cum v-am spus de Man cand nimeni nu vorbea de el, asa va spun de Dumitru", spunea Mihai Stoica despre Cristian Dumitru in urma cu un an.