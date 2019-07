Ei sunt remarcatii lui Becali dupa meciul de la Giurgiu! Nu-i mai scoate nimeni din echipa! "Am vorbit deja cu el, tu tii echipa de acum!"

FCSB a invins Milsami la Giurgiu cu 2-0, gratie dublei lui Tanase.

Dupa meci, Gigi Becali i-a laudat pe Oaida si Nedelcu si a marturisit ca Tanase este cel in care are incredere ca va tine echipa pe picioare.

"Imi place de Oaida ca a demonstrat ca e fotbalist nu-l stiam asa bine. Mi-a placut mult de el. Oaida e fotbalist! Nedelcu, ce? Nedelcu, senzational! Nu-l mai scoate nimeni din echipa, nici macar Pintilii.

Eu cred ca am legat o echipa, m-am uitat in seara asta si mi-a placut jocul. Noi i-am desfacut, am reusit sa trecem de ei, cum s-au grupat. As vrea mai multa viteza.

Lui Tanase nu am ce sa ii zic, la 2-3 zile vorbesc cu el. Si azi i-am zis ca eu pun baza in el, el tine echipa asta", a spus Gigi Becali dupa meciul FCSB-Milsami, la Digisport.