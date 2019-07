FCSB stie deja cu cine va juca in turul urmator! Cea mai importanta performanta europeana s-a petrecut sezonul trecut, in dubla cu CFR

FCSB va juca impotriva armenilor de la Alashkert in turul 2 preliminar al Europa League daca va trece de Milsami Orhei.



Alashkert a castigat dubla cu Makedonija GP, scor 6-1 la general. In tur, Alashkert a castigat cu 3-1, iar in retur s-a impus cu 3-0.

Alashkert a terminat sezonul trecut pe locul 4 in campionatul din Armenia, dar a reusit sa castige in premiera Cupa. Cei mai scumpi jucatori ai celor de la Alashkert sunt Prudnikov si Cancarevic, ambii cotati la 300.000 de euro. Alashkert s-a infiintat in 1990 si a castigat de trei ori campionatul. Stadionul armenilor are o capacitate de 7000 de locuri.

Cea mai mare performanta europeana a celor de la Alashkert s-a consumat in sezonul trecut cand armenii au ajuns pana in turul 3 preliminar al Europa League. Atunci au fost opriti tot de o echipa romaneasca: CFR Cluj i-a eliminat dupa 2-0 si 5-0.