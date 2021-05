Veste uriasa primita de Gica Hagi! Fuziunea dintre Farul si Viitorul, tot mai aproape de infaptuire: "Sunt interesat!"

Constantenii ar putea avea in curand o singura echipa de fotbal care sa-i reprezinte.

Gica Hagi si Ciprian Marica, patronii cluburilor Viitorul, respectiv Farul Constanta incearca in aceasta perioada o fuziune intre cele doua cluburi, pentru a crea o echipa solida, care sa se lupte la campionat an de an.

In acelasi timp, Hagi incearca sa obtina sprijinul Primariei din Constanta, lucru pe care este foarte aproape sa-l realizeze.

Gica Hagi a avut astazi o intrevedere cu Mihai Lupu, presedintele Consiliul Județean Constanța. Cei doi au discutat pe tema fuziunii dintre Farul Constanta si Viitorul. La finalul intalnirii, Mihai Lupu a anuntat ca va sprijini vuziunea dintre cele doua cluburi.

"Sunt foarte interesat de acest proiect si susțin ideea formarii unei singure echipe de fotbal care sa ii reprezinte pe toti suporterii constanteni. Avem un interes comun in dezvoltarea sportului in judetul nostru, avem sportivi valorosi si cautam solutii de sprijin, pentru ca acest sport sa aduca, in continuare, mari victorii in palmaresul cluburilor constantene.

Vreau sa ii asigur pe toti suporterii echipelor Farul Constanta si Viitorul ca voi acorda tot suportul necesar pentru realizarea acestui proiect ce va avea ca scop final orientarea catre performanta a fotbalului constantean", a anuntat Mihai Lupu, presedintele CJ Constanta, dupa intrevederea cu Gheorghe Hagi.