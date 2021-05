"Randamentul lui a fost mult sub asteptari!" Laszlo Balint, din nou critic la adresa lui Adi Petre. Ce spune despre viitorul jucatorului

Adi Petre, sanse mici sa mai continue din vara la UTA Arad.

Sosit la UTA in iarna, Adi Petre este tot mai aproape de despartirea de gruparea din Arad.

Criticat dur de antrenorul Balint dupa UTA - Poli Iasi, scor 1-2, din etapa a opta a playout-ului, Petre nu a mai reusit sa intre in gratiile tehnicianului pana la finalul sezonului.

Balint declara ca se astepta la un randament mult mai bun din partea lui Petre.

"Toata lumea si-a dorit mult de la Adi, probabil ca s-a pus o presiune suplimentara pe el. Am avut multe discutii cu Adi Petre si i-am spus sa traga linie, sa se gandeasca ca urmatorul meci este meciul lui de debut. Pana la urma este in situatia in care nu are altceva de facut, decat sa-si puna calitatile in slujba echipei.

Randamentul lui a fost mult sub asteptari. Eu si conducerea ne doream mai mult de la el, ne doream sa aiba un impact mai mare, sa marcheze mai mult. Totul depinde de atitudinea lui fata de fotbal si apoi fata de club. Din punctul meu de vedere, clubul UTA i-a intins o mana de ajutor in iarna", a declarat Laszlo Balint, la Liga DigiSport.

14 partide a disputat Petre in tricoul lui UTA Arad, in acest sezon al Ligii 1. A marcat un gol pentru UTA, in Cupa Romaniei, in confruntarea cu Universitatea Cluj, scor 1-2, pe 10 februarie.