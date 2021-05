Suarez a facut anuntul in legatura cu viitorul sau dupa ce a castigat titlul cu Atletico! Ce va face din sezonul urmator

Atacantul uruguayan a fost unul din principalele motive pentru care Atletico a reusit sa triumfe din nou in La Liga.

Luis Suarez a fost aruncat de Barcelona ca o masea stricata in vara, iar dupa ce transferul la Juventus a picat, atacantul a semnat cu Atletico, unde a avut evolutii exceptionale, apreciate de toti specialistii, in special in La Liga. Contributia a fost cu atat mai mare cu atat cele cele 21 de goluri in 32 de meciuri au fost de multe ori desive, iar formatia pregatita de Diego Simeone a reusit sa triumfe in campionat in fata lui Real Madrid si Barcelona.

"Sotia mea este cea care a trait cu mine in fiecare zi. A fost foarte greu vara trecuta. Suferinta este complicata. Stie cat am muncit pentru a continua si a putea arata ca pot in continuare sa fac fata la acest nive. Copiii mei traiesc totul cu prietenii lor, la scoala.

Stiu ca a fost o schimbare, ca au asteptat cu nerabdare. Au fost lacrimi de fericire. Anul viitor aici? Da, sigur. Am fost miscat de Atletico de cand am sosit, de cum m-au tratat", a spus Luis Suarez conform Marca.