EXCLUSIV | "Exista interes al tuturor partilor!" Detalii de ultima ora despre fuziunea dintre Farul si Viitorul

Farul Constanta si Viitorul ar putea fuziona din sezonul urmator.

Clubul lui Hagi a anuntat recent deschiderea catre o astfel de colaborare, iar acum directorul general de la FC Viitorul, Cristian Bivolaru, a vorbit la 'Ora exacta in sport' despre posibila fuziune.

"Gica nu isi poate nega originile. Acolo a inceput fotbalul, de acolo s-a lansat in lumea mare a fotbalului. Farul este in inima lui, el este, cum ii place sa spuna, un copil al Dobrogei. E clar ca totul in ultimii 40 de ani se leaga de numele lui in Constanta.

Exista jucatori imprumutati, am ajutat o data asa, in ultimul moment, cu acceptul pentru a juca meciurile la Ovidiu. Chiar daca nu s-a intamplat, era o cerinta pentru obtinerea licentei, accept fara de care nu o primeau. Lucrurile au fost intotdeauna clare si apropiate.

Nici nu mai conteaza cum au pornit lucrurile, exista interes dinspre toate partile implicate, sa spun asa. Si dinspre cele doua cluburi, si dinspre autoritati si bineinteles ca, cred eu, fara sa am informatii clare din mijlocul suporterilor, tot ce inseamna suporteri adevarati ai Farului si-ar dori sa aiba in Constanta o echipa puternica, o echipa care sa concureze ca in vremurile de demult.

Lucrurile vin si pe fondul nor decizii politice importante si legate de proiectul privind noul stadion. Deja, din cate stiu, construirea salii sporturilor e intr-un stadiu mai avansat, probabil va incepe si un studiu de fezabilitate legat de constructia stadionului.

Cred ca este o decizie importanta, trebuie gasite solutiile legale pentru ca ea sa se finalizeze, ramane sa vedem cum se va intampla.

Eu cred ca Ciprian, asa cum il cunosc, un tip ambitios, care asa cum a si declarat, isi doreste performanta. A realizat ca e foarte greu de unul singur sa sustina un club cu pretentii, de a promova si de a se mentine in prima liga.

Inca un teren de dimensiunile celui actual, pe care a fost construita Academia, unde urmeaza sa fie construite terenuri, sali de pregatire, e un complex care va completa Academia actuala, facand-o, dupa parerea mea sa devina de departe cea mai importanta din tara. Cred eu, la nivelul celor pe care le-am vazut la Donetsk, in Turcia sau la echipe din vestul Europei", a spus Cristian Bivolaru la PRO X.