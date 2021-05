Varianta SOC pentru banca tehnica a CFR-ului! Antrenorul care a adus ultimul titlu la FCSB este pe lista campioanei

Din articol Galca pleaca din Danemarca

Edward Iordanescu si CFR Cluj s-ar putea desparti la finalul acestui sezon.

Desi a castigat campionatul, Edward nu a semnat, pana acum, prelungirea contractului scadent in luna iulie a acestui an, astfel ca s-ar putea desparti de CFR in vara.

DigiSport anunta ca Costel Galca este cap de lista la CFR. Antrenorul ce i-a adus FCSB-ului ultimul titlu este in negocieri cu oficialii campioanei Romaniei. Galca a plecat cu scandal de la FCSB, dupa un sezon cu trei trofee, fiind demis de Gigi Becali deoarece nu i-a ascultat indicatiile.

Galca si Vejle se vor desparti la finalul acestui sezon, anunta presa daneza, astfel ca CFR negociaza cu antrenorul roman din postura de varianta libera de contract. Iordanescu va ramane la CFR doar daca va primi asigurari ca problemele financiare de la club se vor rezolva.

Costel Galca a semnat cu Vejle in martie 2019, dar atunci n-a reusit sa salveze echipa de la retrogradarea in echipa secunda. A promovat in sezonul urmator si in aceasta stagiune a reusit sa se salveze de la o noua retrogradare. Mai mult, Velje a fost pana in urma cu o etapa in lupta pentru play-off-ul pentru ultimul loc care duce in Conference League.

Ca si in Romania, castigatoarea playout-ului in Danemarca disputa meci de baraj pentru ultimul loc de Conference League. Cu toate acestea, sefii lui Velje au anuntat oficial ca se vor desparti de Costel Galca la finalul acestui sezon.

De fapt, ii expira contract si nu va primi o propunere de prelungire. Intr-o prima reactie publicata de jv.dk, Costel Galca lasa de inteles ca ar fi avut unele discutii in contradictoriu cu cei din conducere: "Au existat cateva lucruri despre lotul de jucatori si despre facilitati cu care nu am putut fi de acord", a spus Galca.