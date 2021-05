Morutan, dorit cu insistenta de unul dintre marile cluburi ale Europei! "E primul pe lista antrenorului!" In ce stadiu sunt negocierile

Olimpiu Morutan a fost, in acest sezon, unul dintre cei mai buni jucatori de la FCSB.

Mijlocasul de 22 de ani le-a atras atentia, printre altele, celor de la Inter, Cagliari, Valencia si Galatasaray. Despre interesul turcilor s-a vorbit mai mult in ultimele luni, acestia fiind decisi sa ii obtina transferul.

Negocierile intre oficialii Galatei si cei de la FCSB s-au blocat, insa, in timpul discutiilor despre bani. Potrivit jurnalistilor de la RixoSport, Gigi Becali vrea 12 milioane de euro pentru Morutan, suma pe care turcii o considera prea mare.

Fotbalistul este, insa, primul pe lista lui Fatih Terim, fiind monitorizat de mai bine de un an, astfel ca in acest moment se discuta despre un discount pe care turcii spera sa il obtina.

???????? Morutan'ı scout ekibi 1 yılı aşkın süredir takip ediyor. Fatih Terim'in 10 numara listesinde ilk sırada. ???? Morutan için kulübü 12 milyon euro istiyor. ???? Menajeri ise oyuncusunun Galatasaray'a gelmesini istiyor, bu yüzden kulübü ile görüşüp indirim talep etti. pic.twitter.com/AczoIQREdG — Rixo Sport (@RixoSport) May 24, 2021

In acest moment, pare greu de crezut ca Gigi Becali ii va da drumul lui Morutan in aceasta vara, patronul dorindu-si sa intareasca echipa pentru a face o figura frumoasa in urmatorul sezon, atat in Liga 1, cat si in Conference League.