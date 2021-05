Primul duel intre FCU Craiova si CFR Cluj! Cele doua echipe se lupta pentru transferul unui atacant de 22 de ani

FCU Craiova cauta sa se intareasca pentru urmatorul sezon in care echipa va juca in Liga 1.

Unul dintre jucatorii doriti de Adrian Mititelu Jr. la echipa este Daniel Paraschiv, atacantul de 22 de ani al celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu.

Fotbalistul s-a remarcat in acest sezon, reusind sa marcheze 11 goluri in 27 de meciuri, iar pe urmele sale se afla si CFR Cluj. Potrivit ProSport, favorita la a-i obtine semnatura este echipa craioveana, cu care atacantul se afla in negocieri avansate.

Daca mutarea se va concretiza, Paraschiv va fi al doilea transfer al celor de la FCU Craiova, dupa Juan Bauza, extrema adusa de la Csikszereda.

Adrian Mititelu Jr. a declarat, dupa promovare, ca echipa va beneficia de un buget semnificativ pentru transferuri, finantatorul dorindu-si ca din sezonul urmator sa se bata de la egal la egal cu formatiile din playoff-ul Ligii 1.