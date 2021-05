Adrian Mutu este noul antrenor al celor de la FCU Craiova.

Potrivit surselor www.sport.ro, Adi Mutu se afla la Craiova, unde a semnat un contract cu echipa lui Adrian Mititelu Jr.

In acest moment, cele doua parti discuta despre lotul de jucatori pe care antrenorul il va avea la dispozitie in urmatorul sezon in Liga 1.

Conform informatiilor de luni, Mititelu Jr. i-ar fi pregatit lui Mutu un salariu de 14.000 de euro pe luna.