Competiția olimpică se desfășoară la Milano-Cortina.

Corina Buzătoiu, Andrei Cacina, Mihnea Spulber, Jocurile Olimpice de iarnă, Jocurile Olimpice de la Milano Cortina
Trei sportivi români vor evolua luni, la sanie şi sărituri cu schiurile, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Corina Buzătoiu la sanie, Andrei Cacina şi Mihnea Spulber la sărituri cu schiurile

Corina Buzătoiu (foto) va evolua în primele două manşe la sanie, începând cu ora 18.00.

De la ora 20.00 este programată proba individuală de sărituri cu schiurile, unde vor evolua Andrei Cacina şi Mihnea Spulber.

România este reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina de 28 de sportivi şi o rezervă, care concurează la 9 discipline.

Delegaţia României la JO Milano Cortina

Biatlon – Sat Olimpic Anterselva

6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev

Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob – Sat Olimpic Cortina

4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă

Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano

1 sportiv (feminin): Julia Sauter

Antrenor: Roxana Luca

Sanie – Sat Olimpic Cortina

7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban

Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo

4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber

Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)

2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu

Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond – Sat Olimpic Predazzo

3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard – Sat Olimpic Livigno

2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis

Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

