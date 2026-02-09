Trei sportivi români vor evolua luni, la sanie şi sărituri cu schiurile, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.

Corina Buzătoiu la sanie, Andrei Cacina şi Mihnea Spulber la sărituri cu schiurile

Corina Buzătoiu (foto) va evolua în primele două manşe la sanie, începând cu ora 18.00.

De la ora 20.00 este programată proba individuală de sărituri cu schiurile, unde vor evolua Andrei Cacina şi Mihnea Spulber.