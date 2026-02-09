Trei sportivi români vor evolua luni, la sanie şi sărituri cu schiurile, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina.
Corina Buzătoiu la sanie, Andrei Cacina şi Mihnea Spulber la sărituri cu schiurile
Corina Buzătoiu (foto) va evolua în primele două manşe la sanie, începând cu ora 18.00.
De la ora 20.00 este programată proba individuală de sărituri cu schiurile, unde vor evolua Andrei Cacina şi Mihnea Spulber.
România este reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina de 28 de sportivi şi o rezervă, care concurează la 9 discipline.
Delegaţia României la JO Milano Cortina
Biatlon – Sat Olimpic Anterselva
6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea / George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin
Bob – Sat Olimpic Cortina
4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic – Sat Olimpic Milano
1 sportiv (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie – Sat Olimpic Cortina
7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu / Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
Tehnicieni: Alexandru Comşa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund
Sărituri cu schiurile – Sat Olimpic Predazzo
4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea / Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund
Schi alpin – Sat Olimpic Cortina (întrecerile feminine), Sat Olimpic Bormio (întrecerile masculine)
2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan / Alexandru Ştefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)
Schi fond – Sat Olimpic Predazzo
3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit / Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund
Snowboard – Sat Olimpic Livigno
2 sportive: Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund