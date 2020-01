"Un om sanatos nu poate face asa ceva!" Gica Popescu vorbeste despre MOMENTUL CONTROVERSAT in care un om din FRF a urmarit pe camere discutia acestuia

Gica Popescu a vorbit despre ultimele zvonuri aparute in presa.

Conform Gazetei Sporturilor, consilierul federal, Gabi Bodescu a inceput o adevarata investigatie dupa ce Gica Popescu a mers la Federatie si a discutat cu mai multi oameni. Totul s-ar fi petrecut in urma cu doi ani si jumatate, dupa ce Bodescu a dedus ca presedintele lui Viitorul ar fi complotat cu mai multi antrenori, impotriva FRF.

Acesta a cerut inregistrarile de pe camerele de supraveghere si a mers sa le faca reprosuri persoanelor care au vorbit cu Gica Popescu. Fostul jucator al Barcelonei a vorbit la Digi Sport despre intamplare.

"Am fost la Federatie, m-am intalnit cu multi dintre antrenorii de la juniori, tineret, erau acolo, ne-am salutat ca oamenii civilizati, mai departe, nu stiu.

Da, imi vine sa cred ca s-a intamplat asta. Si mie mi-a ajuns la ureche de la cineva din interiorul Federatiei ca s-a ntamplat acest lucru, dar nu am crezut ca un om sanatos poate face asa ceva.

Am vorbit cu Radoi, antrenorii care erau acolo, am vorbit despre fotbal o jumatate de ora, dupa care am plecat, strict despre fotbal.

Daca e adevarat ca s-a intamplat asta, cei care conduc federatia sau au cerut casetele vad lucrurile diferit, tocmai pentru ca nu sunt oameni de fotbal.

Crezi ca o sa iasa public si o sa recunoasca? <<Da, domnule, ne-am comportat asa>> O sa spuna ca nu este adevarat.

Nu au fost oameni din conducere cei cu care am vorbit, m-am intalnit cu juristul Federatiei, care s-a comportat ireprosabil, eu venisem pentru o chestiune legata de scoala mea de fotbal. Nu stiu daca omul respectiv, daca e adevarat, a facut de capul lui, daca a facut, e clar ca are o problema la cap.

Daca exista antipatii, alea sunt un lucru personal", a declarat Gica Popescu la Digi Sport.