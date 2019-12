Gica Popescu, multumit dupa victoria cu FC Voluntari: "E bine ca ne-am distantat de locurile 7-8"

FC Viitorul a castigat pe terenul lui Voluntari cu 2-1 in ultimul meci al etapei a 20-a din Liga 1.

La final, Gica Popescu, presedintele clubului Viitorul, s-a declarat multumit:"E o victorie muncita. Am incercat sa avem ocazii, insa a fost dificil sa gasim brese in apararea adversa. Este important ca ne-am impus dupa mult timp, practic este a doua victorie in deplasare dupa cea din meciul cu Chindia. Lucrul pozitiv este ca ne-am indepartat de locul 7-8 si ca ne-am consolidat locul in play-off."

Intrebat de ce Tudor Baluta joaca putin la Brighton, Popescu a raspuns:"Tudor are calitatea sa joace la un nivel ridicat. Nu e usor sa faci pasul de la Liga 1 la alte campionate. Premier League este cel mai dificil campionat din Europa. Trebuie sa aiba o perioada in care sa se adapteze. Ar fi pacat sa nu se impuna la echipa de club".

De asemenea, Popescu a vorbit si despre meciul din runda viitoare cu FCSB: "Nu pot spune ca suntem favoriti, au o echipa foarte buna. Se intalnesc doua echipe carora le place sa atace si va fi un meci frumos pe care sper ca il vom castiga."

In clasament, Viitorul a urcat pe locul trei cu 35 de puncte, patru mai putine decat liderul Astra Giurgiu.