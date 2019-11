Romania isi afla vineri, in direct la ProTV, adversarele din play-off-ul Nations League! Gica Popescu: "Mi-as dori Malta si Insulele Feroe, sunt singurele pe care le-am batut!"

Tragerea la sorti pentru barajul Nations League care poate duce Romania la EURO 2020 e vineri, ora 13:00, in direct la ProTV.

Gica Popescu a facut haz de necaz inainte de tragerea la sorti pentru play-off-ul Nations League care ne poate duce la EURO 2020.

Fostul capitan al nationalei a glumit si a spus ca si-ar dori Malta si Insulele Feroe din moment ce acestea sunt singurele echipe pe care Romania a reusit sa le castige in grupa de preliminarii.

"As dori Feroe si Malta, pentru ca pe ele le-am batut. Este foarte greu sa spunem sa alegem o echipa care sa fim siguri ca nu ne va pune probleme asa cum a aratat echipa nationala in ultima perioada. Eu ma incapatanez sa cred ca fotbalul romanesc are resursele necesare pentru a forma o echipa nationala, care sa inceapa din nou sa faca performanta. Am vazut cu totii ce s-a intamplat in vara la echipa de tineret si ceea ce arata ca fotbalul romanesc are resurse, fotbalul romanesc are talente, important este sa stim ce sa facem cu ele", a declarat Gica Popescu.