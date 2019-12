Gica Popescu face dezvaluiri socante: "Au zis ca fac misto de ei si au vrut sa plece!" Ce a discutat cu Figo si Casillas

Gica Popescu a vorbit intr-un interviu despre relatia tensionata dintre Generatia de Aur si conducerea FRF.

Evenimentul tragerii la sorti pentru grupele Campionatului European din aceasta vara a starnit un scandal din cauza lipsei pe lista invitatilor a mai multor nume importante din fotbalul romanesc.

Printre aceste nume s-au regasit Lucescu, Piturca, Ienei, Hagi, Petrescu, Chivu sau Mutu. Lipsa lui Hagi a avut cel mai mare impact si Gica Popescu a povestit ca unor jucatori precum Iker Casillas sau Luis Figo nu le-a venit sa creada ca Hagi nu a fost invitat.

"Cred ca Federatia are ceva cu intrega Generatie de Aur. Asa cred eu! Sau asa simt. Asa vad tot ce se intampla, toate aceste lucruri care ar fi putut fi facute in mod decent si cu respect. Cum ar fi fost ca la tragerea la sorti pentru Euro 2020 sa fie Lucescu, Piturca, Ienei, Hagi, Petrescu, Chivu sau Mutu. Noi n-avem foarte multi oameni in fotbal cu care sa ne mandrim. Cand ai un astfel de eveniment de nu aduci ce ai mai valoros? Ce e mai de renume sa scoate in fata! De ce nu ne-au chemat? Le-a fost teama ca nu apar in poze cei din Federatie? Scriu peste tot ca ne pretuiesc si ne apreciaza. Unde-i aprecierea? Unde e? Ei nu invita oamenii cei mai importanti din fotbal la un astfel de eveniment", a spus Popescu pentru Gazeta Sporturilor.

"Cand m-am intalnit cu Luis Enrique ne-am imbratisat si mi-a zis <<Unde-i celalalt Gica?>>. I-am zis ca e ocupat cu antrenamentele. M-am intalnit cu Figo si m-a intrebat la masa, dupa, vine si Gica. Am iesit dupa la masa cu Figo si cu Casillas si m-au intrebat iar de Gica. Si i-am zis: <<Bai, Luis, stii ceva! Hagi n-a fost invitat!>>. A zis <<Hai, ma, faci misto de mine?! Eu ma ridic acum de la masa si plec! Cum sa nu fie chemat la un asemenea evneiment?>>. Nu le venea sa creada ca Federatia nu l-a chemat pe Hagi", a povestit Popescu.

Popescu a vorbit, de asemenea, despre lipsa de unitate in fotbalul romanesc: "Toate divergentele la un astfel de eveniment se palesc. Trebuie sa arati bine, sa spui <<Uite, ba, suntem impreuna! Suntem o familie!>>. A doua zi poti sa faci ce vrei. Dar trebuie sa dam dovada de unitate, sa vada lumea ca suntem impreuna. Nu sa spuna ca sunt tabere diferite. Si e un lucru normal sa fie asa, ca nu trebuie sa gandim toti la fel si sa vedem fotbalul in acelasi mod, dar la un astfel de eveniment. Ce pierdeau oamenii astia daca chemau toata crema? Cheama pe cine vrei tu, dar sa nu lipseasca crema! Nu poate sa lipseasca! Cu oamenii astia ne mandrim".

In prezent, Gica Popescu este presedinte la FC Viitorul, echipa aflata momentan pe locul 3 in Liga 1.