Gica Popescu: "Abia astept sa se termine Euro ca sa nu mai aud intrebarea asta" Ce spune fostul mare jucator despre meciul nationalei

Romania o va intalnit pe Islanda in semifinalele din play-off-ul Euro, pe 26 martie 2020.

Gica Popescu a vorbit despre sansele Romaniei la calificare, dar si despre situatia stadioanelor care sunt in constructie pentru Campionatul European.

"Ar fi pacat sa nu ne calificam pentru ca jucam la noi acasa. Eu sunt increzator, cred in Mirel si intotdeauna cand antrenorul se schimba exista o schimbare de atitudine a echipei. Cred ca avem jucatorii necesari pentru a forma un 11 capabil sa bata pe oricare dintre cele trei echipe (Islanda, Ungaria si Bulgaria). Sper sa ne revenim, ca Mirel sa aiba inspiratia necesara astfel incat sa mergem mai departe si in vara sa jucam acasa la Campionatul European.

Sper ca jucatorii sa fie apti, sa fie in forma, sa joace la echipele de club pentru ca acesta e un factor important cand vorbim de forma sportiva. Trebuie sa joci, sa vii la echipa nationala cu incredere. Sper ca cei tineri sa joace la echpele de club si ma refer la Ianis, la Razvan Marin, la Baluta", a spus Gica Popescu pentru PRO TV.

Gica Popescu: "De abia astept sa ste termine Campionatul European sa nu mai aud despre starea stadioanelor"

Gica Popescu a dezvaluit ca pana la Campionatul European vor fi gata doua din cele trei stadioane. Este vorba despre arena din Ghencea si Arcul de Triumf. Cele doua stadioane vor fi gata in timp pentru Euro si vor putea fi folosite ca baza de antrenament.

"Eu de abia astept sa se termine Campionatul European sa nu mai aud intrebarea despre starea stadioanelor. E important sa le terminam pe cele care le-am inceput (Arcul de Triumf, Ghencea si Giulesti), pentru ca lucrul acesta ne da o imagine buna in fata celor de la UEFA, insa nu sunt obligatorii pentru o buna organizare a Campionatului European.

Eu cred ca vom avea doua stadioane gata, stadioane de antrenament. Pentru ca cele 4 meciuri se vor juca numai pe National Arena. Celelalte trei, din care vor fi terminate doua, vor fi folosite pentru antrenament. Dar noi nu facem stadioane pentru doua saptamani cat va dura Campionatul European. Facem stadioane pentru ca sa avem infrastuctura sportiva buna, sa le facem bine ca apoi sa nu bagam alte milioane si milioane facandu-le prost si grabindu-ne sa le avem gata pentru Campionatul European. Arcul de Triumf si Ghencea vor fi operationale pentru antrenamente la Campionatul European, dar echipele care vin la Bucuresti nu pot fi obligate sa se antreneze acolo. Va trebui sa terminam aceste stadioane pentru o infrastructura sportiva care sa ne dea posibilitatea de acum incolo sa organizam in Bucuresti competitii de tineret, de juniori, de fotbal feminim, de rugby in fiecare an sau la doi ani de zile. Folosim Campionatul European pentru a crea infrastructura de tot felul: feroviara, sportiva, baze sportive. Pentru a atrage oameni catre sport trebuie sa le cream conditii. O familie care si-ar dori sa isi trimita copilul la fotbal, primul lucru la care se uita este daca are teren cat mai aproape de casa", a mai spus Gica Popescu pentru PRO TV.

