Stoican si-a iesit din minti: "Nu sunt informat despre ce jucatori vin la echipa, am ajuns sa citesc pe Facebook despre transferurile de la Poli Iasi"

Flavius Stoican a facut scandal inainte de meciul cu FC Botosani din Liga 1.

Antrenorul lui Poli Iasi este dezamagit de conditiile de la Iasi. Acesta spune ca adevarul este total diferit la echipa din Iasi. Asta in ciuda faptului ca in presa se vorbeste ca la Iasi toate lucrurile sunt in regula.

"Am vrut sa fiu calm, dar ce sa ne tot ascundem dupa cires. Lucrurile sunt clare. Oamenii cu care mergem din punct de vedere sportiv traiesc din intamplarile de anul trecut. S-au luat bani din drepturile TV si traim din banii astia.", spune Stoican.

Stoican este dezamagit de faptul ca nu este inoformat in legatura cu fotbalistii adusi la club.

"I-am rugat atat: Vreau sa-mi dau OK-ul din punct de vedere sportiv pe orice jucator. Nu-mi pasa cine il aduce, dar am o problema ca nu sunt intrebat daca jucatorul este bun sau nu. Ma trezesc doar ca a semnat deja, citesc pe Facebook ca am mai transferat un baiat la echipa." a declarat Flavius Stoican.

Stoican vorbeste si despre implicarea anumitor persoane la echipa. Nu doar Stoican este dezamagit de acest lucru. Si fotbalistii sunt revoltati de situatia de la club.

"Jucatorii sunt dezamagiti pentru ca vin unii si spun ca ei taie si spanzura aici. Eu am ambitie ca scot echipa asta alaturi de jucatorii mei. In Romania nu se poate cu diplomatie, doar cu biciul. " a declarat antrenorul formatiei din Iasi.

Stoican incheie spunand ca principalul motiv pentru care a ramas la Iasi este pentru ca le-a promis suporterilor ca in acest sezon Poli o sa se bata la campionat.

"Eu am ramas pentru ca le-am promis oamenilor ca ne batem la campionat, ca incerc sa castig campionatul in acest sezon."



Dupa doua etape, Poli Iasi are doar 2 puncte. In primele 4 etape au pierdut la scor cu FCSB si Sepsi si au terminat la egalitete cu Astra si Craiova.