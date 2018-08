Zlatinski ramane in Liga 1 dupa ce a plecat de la Craiova! Surpriza: cu cine va semna

Se pregatesc de al 19-lea transfer al verii!

FC Voluntari mai da o lovitura! L-a convins pe Hristo Zlatinski sa semneze. Bulgarul a plecat de la Craiova dupa ce i s-a transmis ca postul de titular nu ii mai este sigur in actualul sezon. Mijlocasul de 33 de ani si-a cautat in ultimele saptamani variante de transfer atat in Romania, cat si in strainatate. Desi Voluntariul n-a parut interesat in prima faza din cauza pretentiilor salariale ale fotbalistului, sefii clubului din Ilfov s-au razgandit pe ultima suta de metri. Conform Fanatik, Zlatinski va castiga 7000 de euro pe luna la Voluntari, cu 2000 mai putin decat lua la Craiova.