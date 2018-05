Baskanul lui Kayserispor a dezvaluit de ce a rupt contractul cu Sumudica! Ce s-a intamplat, de fapt, intre cei doi

Erol Bedir, seful lui Kayserispor si fostul patron al lui Marius Sumudica, a dezvaluit in presa turca motivele rezilierii contractului antrenorului roman.

Baskanul lui Kayserispor crede ca Sumudica a facut o treaba foarte buna in prima parte a sezonului, dar a dezamagit in cea de-a doua, cand a acumulat doar 14 puncte.

Erol Bedis a vorbit pentru Haber Turk despre despartirea de Sumudica, acesta spunand ca antrenorul a mai avut o tentativa de a pleca de la echipa., pe fondul unor neintelegeri legate de transferuri.

"Sumudica, desi era nou in campionatul Turciei si a avut o echipa cu 14-15 jucatori noi, a facut 30 de puncte in prima parte a sezonului. Totusi, parcursul nu s-a repetat si in a doua jumatate a campiontului.

In pofita sprijinului financiar si moral pe care i l-am aratat, nu s-au mai repetate rezultatele din prima jumatate a campionatului si am obtinut doar 14 puncte.

Antrenorul si-a manifestat dorinta de a pleca inca din urma cu cateva saptamani, dar am vrut sa ramanem cu el pentru a avea stabilitate. Totusi, am ajuns intr-un punct in care am avut un schimb de opinii cu Sumudica si nu am ajuns la un acord in privinta campianiei de transferuri, asa ca ne-am despartit", a spus Bedir.

Kayserispor este pe locul 9 in campionatul Turciei, dupa ce in iarna se batea la podium.