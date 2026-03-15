Stadionul Cotroceni stă nefolosit de foarte mulți ani.

Marian Savu, fotbalist important din istoria lui FC Național, amintiri cu doză de regret, dar și de revoltă față de prezentul unei arene minunate. Stadionul Cotroceni, perla din inima Bucureștiului Odată ”casa” fostei echipe FC Național, arena din Cotroceni a fost timp de mulți ani destinată doar angajaților BNR și niciun sportiv profesionist nu a putut folosi/ vizita complexul. Stadionul Cotroceni a fost construit în 1995 și era considerat cel mai ”cochet” din țară la vremea respectivă. Are o capacitate de 14,542 de locuri și este în proprietatea Băncii Naționale a României. În urmă cu mai bine de 13 ani, Cotroceniul era casa ”bancarilor” de la FC Național, club care a retrogradat în 2007 din Liga 1. Stadionul Cotroceni: Povestea perlei uitate din inima Bucureștiului

Stadionul Cotroveni, perla din inima Bucureștiului Fostul atacant Marian Savu, golgheter al României în sezonul 1999–2000, a fost invitat în cadrul unei noi ediții a emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu. Savu, care a marcat 20 de goluri în acel sezon de vis pentru FC Național, ajuns acum la 53 de ani, a vorbit despre baza în care se antrena și juca aproape zi de zi în timpul în care a fost fotbalist. Acum, el vorbește cu tristețe despre situația în care a ajuns baza, care e neîntreținută și pe care au loc foarte rar evenimente sportive. ”Când mi-ai zis (n.r. - moderatorul Andru Nenciu) de Cotroceni, s-a ridicat părul pe mine. Ai o asemenea bază frumoasă, iar tu să o ai doar ca să se joace oină sau să faci grătare pe ea... . Nu am fost la meciuri de oină, dar am vorbit cu domnul Vlad Soare (n.r. - președintele Alianței Metropolitane București-Ilfov), să ne dea nouă baza, să facem ceva cu ea, să luăm Progresul, să încercăm să facem ceva cu ea. (n.r. – Foștii fotbaliști?!) Exact!

Nu s-a putut! Nu înțeleg care e ideea de nu ni se dă voie, nu înțeleg! (N.r. – Dacă vrem să facem un material cu tine în Cotroceni, putem face?) Eu aș merge cu plăcere, dar nu putem, nu știu dacă ni se dă voie! Nu știu dacă ne dă voie să intrăm, să facem anumite poze sau interviuri. Să facem un interviu cu unicul golgheter din istoria clubului. Nu știu dacă ar fi o problemă, dar nu depinde de mine. Nu știu cu cine am putea lua legătura să ne lase să mergem”, a spus Marian Savu în emisiunea Poveștile Sport.ro. Complexul Cotroceni, greu accesibil În urmă cu exact un an, selecționata de rugby masculin s-a pregătit pentru meciurile din Rugby Europe Super Cup pe fosta arenă a ”bancarilor”, deoarece gazonul de pe ”Arcul de Triumf” era protejat înaintea unei partide din Superliga României.

Timp de mulți ani, arena din Cotroceni nu a fost folosită de sportivii profesioniști și a fost destinată doar angajaților BNR. După dispariția echipei FC Național, stadionul a fost folosit pentru turneele de oină și aduna în tribune doar câteva zeci de spectatori. Stadionul Cotroceni a fost construit în 1995 și era considerat cel mai "cochet" din țară la vremea respectivă. Are o capacitate de 14.542 de locuri și este în proprietatea Băncii Naționale a României.

Stadionul Cotroceni, simbol al sportului bucureștean Actuala bază sportivă din Cotroceni a fost donată prin decret domnesc în decembrie 1865 de Alexandru Ioan Cuza primei grupări cu caracter sportiv din România, „Societatea de Dare de Semn”. Din anul 1867 această asociație și-a extins activitatea, schimbându-și denumirea în „Societatea Centrală Română de Arme, Gimnastică și Dare de Semn”. Cu trecerea anilor, vechiul parc și-a schimbat înfățișarea. Astfel, în anul 1939 a fost amenajat Ștrandul Izvor, mai apoi în 1949 stadionul de fotbal, tabloul fiind completat în 1975 de o arenă de tenis cu 6.000 de locuri. Treptat au mai apărut și alte construcții, dintre care cea mai importantă pentru desfășurarea activităților sportive a fost „Sala de Jocuri”. Actualul stadion de fotbal a fost inaugurat în anul 1995, reprezentând primul stadion construit în România după Revoluția din 1989. La vremea dării în funcțiune, complexul reprezenta unul dintre cele mai moderne și cochete stadioane din țară. A găzduit meciurile echipei de fotbal AFC Progresul București, denumită în acea perioadă FC Național. În anul 1998 a fost unul dintre cele trei stadioane (alături de Steaua și „Lia Manoliu”) pe care au avut loc meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal sub 21, găzduit în premieră de România. Începând cu anul 2009, pe acest stadion nu s-au mai disputat meciuri de fotbal, astăzi complexul din Cotroceni, al cărui proprietar este Banca Națională a României (BNR), fiind doar o umbră a cochetei arene din anii 90-2000.