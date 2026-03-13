România are o singură medalie de aur la judo în istoria Jocurilor Olimpice. Alina Dumitru și kimonoul care i-a rămas în suflet
Alina Dumitru, unica medaliată cu aur a României la Jocurile Olimpice în cadrul competiției de judo, a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune care se poate vedea pe Sport.ro, pe YouTube Sport.ro și pe VOYO. În cadrul emisiunii, fosta judoka, acum antrenoare, a răspuns și unei întrebări legate de kimonoul pe care l-a purtat la ediția olimpică din Beijing, desfășurată în urmă cu 18 ani | VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS
"Haha... A rămas imaginea mea cu kimonoul albastru. Kimonourile acelea au fost bine păstrate, când m-am retras din activitate, la momentul acela mi-a cerut și antrenorul un kimono, i-am zis că nu i-l pot da pe cel albastru pentru că mi-a intrat la suflet, am câștigat competiții cu el. Îl am bine pus acolo și poate îl voi da unei viitoare campioane. Sau... asta îmi doresc... Am câteva fetițe pe care le antrenez, am și băieți pe care îi antrenez.
Cred că i se potrivește mai bine tot unei fetițe, cred că va fi tot acolo, undeva, la categoria 48 de kilograme", a spus Alina Dumitru, la Poveștile Sport.ro.
Alina Dumitru, campioană și vicecampioană olimpică
Alina Dumitru este multiplă medaliată în toate competițiile la care a participat, cele mai importante fiind următoarele: JO (aur la ediția din 2008 și argint în 2012), CM (o medalie de bronz), CE (7 medalii de aur, 2 de bronz), Cupe Mondiale, Grand Prix-uri, Masters, Grand Slam (12 medalii de aur, 9 de argint, 15 de bronz), CM under 20 )o medalie de aur și una de bronz), turnee internaționale și Cupe ale Europei (9 medalii de aur, 2 de argint, 3 de bronz).
Medalile României la judo, în cadrul JOCURILOR OLIMPICE
Beijing 2008 -48 kg Alina Alexandra DUMITRU
Londra 2012 -48 kg Alina Alexandra DUMITRU
Londra 2012 -57 kg Corina Oana CAPRIORIU ,
Los Angeles 1984 -78 kg Mircea FRATICA
Los Angeles 1984 Open Mihai CIOC
Sydney 2000 -78 kg Simona Marcela RICHTER
România se mândrește cu Alina Dumitru. Marea sportivă e acum antrenoare
În cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, Alina Dumitru a vorbit despre viața pe care o duce acum, aproape de sportul care i-a consacrat numele. Antrenează la CSA Steaua, a deschis o asociație care îi poartă numele, prin care ajută micii sportivi care au nevoie de ajutor, iar visul pe care îl are acum este acela de a deschide propria sală de judo.
”Antrenez o grupă de copii la clubul Steaua. Din 2013 fac asta, de când m-am retras din viața sportivă, atunci aveau copiii 6 ani, acum sunt mari, am mers mai departe cu ei. Au început să vină rezultatele, iar în curând vor merge și la Centrul Olimpic, de unde cred că va veni și performanța!
Mai mult, am deschis Asociația Alina Dumitru, care sprijină copiii atunci când nu pot fi ajutați de club sau de părinți. Noi încercăm să îi sprijinim cât putem, să cumpărăm câte un echipament, să suportăm cheltuielile unui concurs... . Dar, bineînțeles, pentru a suporta aceste cheltuieli avem nevoie de sponsori. Avem câțiva sponsori, dar nu așa cum ne-am dori.
Nu beneficiem lună de lună de acel suport. De curând am deschis o campanie cu donează de ziua ta, pentru a îndeplini un vis, de a deschide propria mea sală, să pot să le ofer copiilor încrederea necesară, pentru că despre asta e vorba”, a spus Alina Dumitru în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.