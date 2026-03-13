România are o singură medalie de aur la judo în istoria Jocurilor Olimpice. Alina Dumitru și kimonoul care i-a rămas în suflet

Alina Dumitru, unica medaliată cu aur a României la Jocurile Olimpice în cadrul competiției de judo, a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune care se poate vedea pe Sport.ro, pe YouTube Sport.ro și pe VOYO. În cadrul emisiunii, fosta judoka, acum antrenoare, a răspuns și unei întrebări legate de kimonoul pe care l-a purtat la ediția olimpică din Beijing, desfășurată în urmă cu 18 ani | VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS

"Haha... A rămas imaginea mea cu kimonoul albastru. Kimonourile acelea au fost bine păstrate, când m-am retras din activitate, la momentul acela mi-a cerut și antrenorul un kimono, i-am zis că nu i-l pot da pe cel albastru pentru că mi-a intrat la suflet, am câștigat competiții cu el. Îl am bine pus acolo și poate îl voi da unei viitoare campioane. Sau... asta îmi doresc... Am câteva fetițe pe care le antrenez, am și băieți pe care îi antrenez.

Cred că i se potrivește mai bine tot unei fetițe, cred că va fi tot acolo, undeva, la categoria 48 de kilograme", a spus Alina Dumitru, la Poveștile Sport.ro.

Alina Dumitru, campioană și vicecampioană olimpică

Alina Dumitru este multiplă medaliată în toate competițiile la care a participat, cele mai importante fiind următoarele: JO (aur la ediția din 2008 și argint în 2012), CM (o medalie de bronz), CE (7 medalii de aur, 2 de bronz), Cupe Mondiale, Grand Prix-uri, Masters, Grand Slam (12 medalii de aur, 9 de argint, 15 de bronz), CM under 20 )o medalie de aur și una de bronz), turnee internaționale și Cupe ale Europei (9 medalii de aur, 2 de argint, 3 de bronz).