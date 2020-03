Solutie extrema din cauza coronavirusului! FRF ia in calcul ca editia viitoare a Ligii 1 sa aiba 20 de echipe

Daca Liga 1 nu va putea fi reluata pana in luna iunie, atunci competitia va fi inghetata, iar o solutie de compromis extrema ar putea duce la promovarea a 6 echipe si la nicio retrogradare.

In cel mai rau scenariu posibil pentru fotbalul romanesc, daca criza provocata de coronavirus se va adanci, iar competitiile sportive vor fi amanate mai mult de 3 luni, oficialii FRF iau in calcul o solutie radicala. Ar urma ca echipele calificate in cupele europene sa fie desemnate conform clasamentului actual, acestea urmand sa fie CFR Cluj (Champions League), FCSB, CS „U” Craiova si Astra Giurgiu (Europa League), daca nu se va mai disputa niciun meci pana la inceputul la inceputul lunii iunie, cand FRF este obligata sa transmita echipele calificate in competitiile organizate de UEFA.

De asemenea, editia viitoare a Ligii 1 ar putea fi una de tranzitie, nicio echipa componenta nu va retrograda, iar din Liga 2 ar urma sa promoveze 6 cluburi, pentru a se ajunge la 20 de echipe si a nu exista posibilitatea ca vreuna dintre echipele cu mari pretentii la promovare sa recurga la arbitrajul TAS. In aceasta situatie, pierzatoarele vor fi Metaloglobus, Gloria Buzau si Farul, care se aflau la 2 puncte de locul de baraj, respectiv la 6 puncte, ultimele doua. Sistemul competitional va fi hotarat ulterior, fie se va juca pe sistemul tur-retur (fiecare cu fiecare, 38 de etape), fie un sistem hibrid de play-off si play-out (oarecum asemanator cu cel din Belgia, cu trei grupe - titlu, cupe europene si retrogradare / probabil 6, 8, 6 echipe).

In aceasta situatie de avarie, la finalul sezonului 2020-2021, ar urma sa retrogradeze 6 echipe si sa promoveze doar primele doua locuri din esalonul secund, in conditiile in care FRF si asa voia ca Liga 1 sa ajunga la 16 echipe pentru a egaliza numarul de competitoare din play-off si play-out, dar si marirea numarului de partide din sezonul regulat (30) si de participante si de meciuri in play-off (8 echipe, 14 meciuri).

CLASAMENTUL LA ZI AL LIGII 2:

1. UTA Arad - 50p

2. CS Mioveni - 39p

3. Turris-Oltul Turnu Magurele - 39p

4. FC Arges - 38p

5. Petrolul - 38p

6. Rapid - 37p (+12)

........................................

7. Metaloglobus - 37p (+8)

8. SCM Gloria Buzau - 33p

9. Farul - 33p

CLASAMENTUL LA ZI AL LIGII 1:

PLAY-OFF

1.CFR Cluj - 30p

2.FCSB - 26p

3.CS "U" Craiova - 26p

4. Astra - 24p (+0)

5.FC Botosani - 24p (-1)

6.Gaz Metan Medias - 23p

PLAY-OUT

7.Viitorul - 24p

8. Sepsi - 19p

8. Hermannstadt - 17p

10. Dinamo - 17p

11. Poli Iasi - 15p

12. Academica Clinceni - 14p

13. Chindia - 14p

14.FC Voluntari - 12p