CFR Cluj ia MASURI serioase din cauza coronavirusului! Ardelenii se gandesc sa izoleze un fotbalist de restul echipei

Unul dintre cei mai imprtanti jucatori din lotul lui Dan Petrescu ar putea sa se antreneze singur, pentru a nu i se pune viata in pericol.

George Tucudean (28 ani), atacantul ui CFR Cluj, care are probleme cu inima, ar urma sa se antreneze in afara grupului, dupa un program dat de staff-ul tehnic. Atacantul a pierdut foarte multe meciuri in ultimele doua sezoane, atat la echipa de club, cat si la nationala Romaniei, si a fost supus unei ablatii cardiace pentru eliminarea unui tesut in surplus la inima, care ii provoca palpitatii, intr-o clinica din Viena, in urma cu un an. Tucudean sufera de sindromul Wolff-Parkinson-White, acelasi care l-a obligat pe tatal sau sa renunte la fotbal in 1994, cand avea numai 27 de ani.

Atacantul trebuie sa-si faca regulat controale pentru a-i fi monitorizata situata. Afectiunea nu-i pune insa viata direct in pericol, dar pe fondul efortului sustinut si al epidemiei de coronoavirus, acesta se afla in grupul celor vulnerabili in cazul imbolnavirii cu COVID - 19, alaturi de persoanele in varsta, cei cu probleme respiratorii, malformatii congenitale cardiace, diabet sau alte boli cronice serioase. Numarul total al cazurilor de coronavirus in Romania a ajuns la 64, din fericire, fara sa se inregistreze vreun deces, insa la nivel mondial a fost declarata pandemia, iar autoritatile romane iau in considerare declararea starii de urgenta, pentru ca se asteapta la o contagiere accelerata a populatiei.