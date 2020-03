Un club din Premier League isi testeaza toti jucatorii de coronavirus! Decizia a fost luata dupa ce 3 fotbalisti au prezentat simptome

UPDATE: Leicester este clubul care si-a testat fotbalistii de coronavirus.



Trei jucatori de la un club din Premier League a carui identitate nu se cunoaste au prezentat simptome ale coronavirusului, anunta Telegraph.

Unul dintre jucatori a fost plasat in carantina la inceputul acestei saptamani. Acesta a dat semne ca se simt mai bine, insa apoi starea de rau a revenit. Ulterior, alti 2 fotbalisti au inceput sa prezinte simptome.





A Premier League club is testing all its players for #coronavirus after three players displayed symptoms.

The league is under huge pressure to cancel matches, rather than simply play behind closed doors.

