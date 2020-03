Gest SUPERB in lupta cu coronavirus! Politehnica Timisoara organizeaza o campanie inedita alaturi de suporterii ei

Politehnica Timisoara organizeaza o campanie in lupta cu coronavirusul.

Pe pagina de Facebook a Politehnicii Timisoara, a aparut un mesaj prin care suporterii sunt indemnati sa ajute persoanele varstnice care nu isi pot parasi locuinta.

Oamenii in varsta sunt cei mai sensibili la noul coronavirus, iar fanii timisoreni vor merge la cumparaturi sau la farmacie in locul acestora.

Tot ce trebuie sa faca suporterii Politehnicii este sa printeze afisul de pe pagina de Facebook a clublui, sa il completeze cu numarul lor de telefon, iar apoi sa o lipeasca la scara lor de bloc.

"Suporterii polisti vin in sprijinul persoanelor afectate de Coronavirus/COVID-19. Tipareste acest afis, lipeste-l in scara ta de bloc, nu ramane indiferent in aceasta perioada delicata si implica-te in ajutorarea persoanelor varstnice, predispuse la imbolnavire.

Asteptam poze cu afisul pus de tine. Politehnica - echipa comunitatii!", se arata in postarea Politehnicii Timisoara.